Сотрудники ГУФСИН, МВД, ФСБ и спецназа задержали беглого террориста*

Сбежавший из СИЗО 1 сентября Иван Корюков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) задержан в Екатеринбурге вечером 15 сентября.

Как сообщили в пресс-службе свердловского ГУФСИН, беглеца ловили сотрудники Оперативного управления ГУФСИН, ФСБ и МВД при поддержке отряда специального назначения ГУФСИН «Россы».

Корюков* предпринял попытку скрыться от сотрудников, но был задержан в одном из районов Екатеринбурга.

Напомним, осужденные за терроризм Иван Корюков и Александр Черепанов (внесен в список террористов и экстремистов) были объявлены в федеральный розыск в начале сентября. Беглецы осуждены по статье о покушении на совершение теракта. По версии следствия, они планировали поджечь военкомат. Черепанова задержали 8 сентября в Ревде.

Черепанов* и Корюков* находились под стражей с 7 мая 2023 года. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту». Преступники также могли быть сторонниками запрещенной в России террористической организации.

*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Екатеринбург, Елена Владимирова

