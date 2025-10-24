ГУФСИН подало иск к двум беглецам из СИЗО

Террористам и экстремистам Александру Черепанову* и Ивану Корюкову**, которые устроили скандал на всю Россию, бежав из СИЗО № 1 в Екатеринбурге, придется возместить систем ФСИН полученный ущерб.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, Нижнесергинским районным судом приняты к производству исковые заявления ФКУ «Следственный изолятор № 4 ГУФСИН по Свердловской области» и ФКУ «Колония-поселение № 45 ГУФСИН по Свердловской области» к Черепанову* и Корюкову**. Они должны будут возместить затраты, связанные с их поиском и водворением за решетку.

Статьей 102 Уголовно-исполнительного кодекса РФ предусмотрена обязанность осужденного возместить ущерб, причиненный исправительному учреждению, в том числе дополнительные затраты, связанные с пресечением его побега. Иски предъявлены в Нижнесергинский районный суд в соответствии с частью 10 статьи 29 ГПК РФ по месту жительства до заключения под стражу одного из ответчиков – Александра Черепанова*.

Дата рассмотрения будет назначена после подготовки дел к судебному разбирательству.

Напомним, в ночь на 1 сентября Черепанов* и Корюков** бежали из екатеринбургского централа с помощью куска проволоки. С его помощью Черепанов* сумел вскрыть окошко для подачи еды в камеру, а после и саму дверь, а затем выпустил своего подельника.

«Сигнализация сработала только в четыре утра. Сотрудники СИЗО осмотрели территорию, но не заметили пропажи беглецов», – сообщал ТГ-канал Baza со ссылкой на свои источники.

Первого из беглецов удалось задержать только спустя неделю – 8 сентября Черепанова взяли около поселка Медный. Корюкову удавалось скрываться дольше, до 15 сентября. Сейчас обоих будут судить за организованный побег.

* Александр Черепанов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** Иван Корюков внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Екатеринбург, Елена Васильева

