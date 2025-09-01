Двое заключенных сбежали из СИЗО в Екатеринбурге

В Екатеринбурге двое заключенных сбежали из СИЗО № 1, которое находится в самом центре города. Об этом сообщают со ссылкой на собственные источники сразу несколько федеральных телеграм-каналов, включая «Ридовку» и «Шот». По их информации, оба сбежавших проходят по уголовному делу о попытке поджога военкомата. Оба сбежавших внесены в список террористов и экстремистов.

Отметим, что пока в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области не прокомментировали информацию официально. При этом некоторые екатеринбургские адвокаты подтверждают, что сегодня не могут попасть к своим подзащитным, находящимся на время следствия в СИЗО № 1 Екатеринбурга, предположительно из-за побега.

Екатеринбург, Елена Сычева

