В ФСБ рассказали, какая статья светит беглецам-террористам (ВИДЕО)

Силовики продолжают разыскивать беглецов из СИЗО-1, осужденных по «террористической» статье за попытку поджога военкомата (ст. 30, ст. 205 УК РФ). Видео побега обнародовал близкий к управлению ФСБ Свердловской области телеграм-канал «Антитеррор Урал»: на опубликованных кадрах два человека в спортивных костюмах бегут по какому-то двору, заставленному автомобилями.

Все происходит, по всей видимости, вчера утром – на улице густой туман. По данным ведомства, за групповой побег Александру Черепанову и Ивану Корюкову (оба внесены в список террористов и экстремистов) светит наказание по ч. 2 ст. 313 УК РФ.

Екатеринбург, Елена Сычева

