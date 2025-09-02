МВД: Сбежавших из СИЗО в центре Екатеринбурга объявили в федеральный розыск

Двое сбежавших заключенных из СИЗО-1 в центре Екатеринбурга были объявлены в федеральный розыск. Информацию об этом «Новому Дню» официально подтвердили в МВД России.

Иван Корюков и Александр Черепанов (оба внесены в реестр экстремистов и террористов) были осуждены в прошлом году за попытку поджога военкомата по ст. 30, ст 205 УК РФ. После вынесения приговора они находились в следственном изоляторе на улице Репина, откуда никто не сбегал больше 20 лет (единственный до этого побег был совершен в 1994 году). Накануне днем появилась информация о побеге заключенных. В СМИ прошли сведения, что якобы арестанты сумели выбраться на крышу – и оттуда незамеченными скрыться через находящееся неподалеку Ивановское кладбище.

При этом официально ГУФСИН России по Свердловской области, равно как и другие ведомства, информацию о побеге не комментируют.

Екатеринбург, Елена Сычева

