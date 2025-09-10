Сбежавшего из СИЗО Екатеринбурга террориста ищут уже в Зауралье

Продолжаются поиски бежавшего из СИЗО Екатеринбурга террориста Ивана Корюкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Согласно ориентировке МВД РФ, мужчина может находиться на территории Курганской области. В документе, в частности, говорится, что 24-летний Корюков может быть одет в черную спортивную куртку, синие спортивные штаны, черные кроссовки Nike и белую панаму с черными надписями. Также у него имеется щетина. За информацию о преступнике МВД обещает вознаграждение.

Осужденные за терроризм Иван Корюков и Александр Черепанов (внесен в список террористов и экстремистов) были объявлены в федеральный розыск в начале сентября. Беглецы осуждены по статье о покушении на совершение теракта. По версии следствия, они планировали поджечь военкомат. Черепанова задержали 8 сентября в Ревде.

Черепанов и Корюков находились под стражей с 7 мая 2023 года. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Приготовление к террористическому акту». Преступники также могли быть сторонниками запрещенной в России террористической организации.

Екатеринбург, Елена Васильева

