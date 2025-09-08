Уральцы скупают билеты на новогодние детские спектакли

В Екатеринбурге начались продажи билетов на новогодние представления. И уральцы активно скупают билеты – на некоторые спектакли мест уже нет. В Оперном театре новогодние сказки начнут показывать с 11 декабря. В программе – балеты «Щелкунчик» и «Снежная королева», оперы «Снегурочка» и «Морозко». Традиционные «Рождественские концерты» начнутся 12 декабря, а 16-го еще можно попасть на премьерный спектакль «Севильский цирюльник».

Билеты на спектакли в «Урал Опере» еще в продаже, но на самые популярные даты (30 и 31 декабря на «Щелкунчик») осталось всего около 10-15% свободных мест по цене от 8 до 20 тысяч рублей. Последний «Рождественский концерт» пройдет 29 декабря – на него свободно еще треть от всех мест, и цены не так сильно кусаются – от 900 до 10 тысяч. А более доступный вариант – опера «Морозко» 27 или 29 декабря, где билеты можно найти всего от 300 рублей.

Также открылась продажа на новогодний спектакль в Театре эстрады. Там с 17 декабря по 9 января ждут зрителей на сказку «Новогодняя лавка чудес». С покупкой стоит поторопиться, поскольку на 20, 21 и 24 декабря билетов уже не осталось. На другие дни декабря места еще есть по цене от 500 до 1000 рублей, а на время январских каникул – от 600 до 1200.

Продают билеты и на традиционные новогодние колядки в «Коляда-театре». Они пройдут с 20 декабря по 7 января. Цена на билеты начинается от 1000 рублей.

В детской филармонии в декабре покажут три новогодних спектакля. Например, «Щелкунчик. Сказка с оркестром», билетов на который еще достаточно много (от 600 руб.). А вот на сказки «Пингвин, который хотел все знать» и «Зайкина избушка» остались буквально последние места по 800 рублей. Однако эти оба спектакля будут показывать еще и в январе, с 18 по 25 число, а там билетов предостаточно. Также 11 января в детской филармонии покажут «Старый новый год с оркестром» – билеты на концерт можно купить от 800 рублей.

Добавим, что остальные театры (театр музыкальной комедии, ТЮЗ, театр кукол, Коляда-театр, «Театрон», Камерный театр, «Щелкунчик», ЦСД) еще не открыли продажи билетов на новогодние сказки. Ранее «Новый День» рассказывал, какие премьеры готовят в этом сезоне театры Екатеринбурга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

