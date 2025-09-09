На станции Уктус поймали юного зацепера

В Екатеринбурге задержали очередного подростка, который хотел прокатиться на электричке, но не в вагоне, а на внешних деталях состава.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по УрФО, мальчика заметил работник станции Уктус и задержал до приезда транспортной полиции. Ее сотрудники выяснили, что нарушитель порядка учится в 7 классе, о зацепинге узнал в интернете и ради развлечения решил попробовать. Со слов мальчика, это не первая его экстремальная поездка.

В присутствии матери сотрудники ПДН провели с подростком профилактическую беседу, а также напомнили о трагических последствиях зацепинга.

Как уже писал «Новый День», в 2025 году в Свердловской области резко возросло число случаев зацеперства – более чем в 6 раз. Как заявил замначальника Управления на транспорте МВД России по УрФО полковник полиции Александр Терещенко, эта субкультура пришла из центральных регионов России, где существуют целые сообщества зацеперов, они обмениваются в интернете видеороликами и планами по совершению экстремальных поездок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube