За год на Урале в 6 раз выросло число случаев зацеперства

В 2025 году в Свердловской области резко возросло число случаев зацеперства. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель начальника Управления на транспорте МВД России по УрФО полковник полиции Александр Терещенко.

«В текущем году произошел рост с 3 до 18 случаев. Чуждая Уралу субкультура пришла к нам из центральных регионов России, где существуют целые сообщества зацеперов, они обмениваются видеороликами, планами по совершению правонарушений», – сообщил Терещенко. Самыми неблагополучными по зацеперству районами являются Сортировка и Ботаника. Только вчера полицейские на Ботанике сняли подростка с подножки электрички.

Всего за полгода 26 подростков задержано, их родители привлечены к административной ответственности. Семеро подростков получили травмы. Один, залезший на крышу грузового поезда, погиб – его убило током.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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