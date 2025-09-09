В Екатеринбурге началась уборка осенней листвы

Коммунальщики в Екатеринбурге уже приступили к уборке опавших листьев на городских улицах. Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, это текущая работа служб благоустройства районных администраций. Отдельных контрактов на уборку листьев не заключается.



«Как правило, работы совершаются либо по мере опадения листвы, либо рабочие ждут, когда осыплются все листья. В обоих случаях используется как вакуумная техника, так и ручной труд», – сообщили в городской ратуше.



Напомним, в большинстве случаев собранную листву складывают в мешки и вывозят на мусорный полигон. Однако агрономы советуют оставлять опавшие листья в лесопарках, там они служат удобрением для растений.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

