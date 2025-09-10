Ничего, кроме «угу». Безопасники предупреждают о мошенниках, ворующих голоса

Специалисты по IT-безопасности предупреждают, что мошенники стали красть голоса своих жертв и использовать их для генерации сообщений с нужным им содержанием с помощью нейросетей. Об этом «Новому Дню» рассказал руководитель отдела кибербезопасности одной из екатеринбургских компаний Владислав Алферов. «Сам я давно с ними не разговариваю, даже «алло» не говорю, когда звонят с незнакомых номеров. Максимум – «угу». То, что мошенники могут записывать голоса, уже все знают, а вот то, что происходит ИИ-генерация новых речевых сообщений с помощью этих коротких голосовых фрагментов, до недавних пор было больше страшилкой, что-то про будущее и ролики по обучению детей основам цифровой гигиены. Но примеры, к сожалению, уже есть», – рассказал собеседник агентства.

По его словам даже уверенные в себе люди, которые точно знают всевозможные схемы мошенничества и мыслят рационально, могут стать жертвами злоумышленников. «Даже если вы точно знаете, что ни при каких обстоятельствах не отдадите деньги или код от «Госуслуг» мошенникам, не факт, что так же уверенно будут действовать ваши близкие, услышав ваш голос. И мишени – это уже не только пожилые родители, ваши бабушки и дедушки или маленькие дети. Если мошенники будут использовать ИИ-генерацию, последствия могут быть чрезвычайно серьезными», – добавил Алферов.

По этой причине он порекомендовал вообще не разговаривать с теми, кто вызывает хоть малейшие опасения, а еще лучше – не отвечать на звонки с неизвестных номеров, а также использовать технологию подменного номера для регистрации в различных базах данных, от соцсетей до доставки еды, чтобы в случае утечки личная информация не стала достоянием мошенников.

Екатеринбург, Елена Сычева

