Лето в Свердловской области было холодное и засушливое

Метеорологическое лето в Свердловской области продлилось на две недели дольше обычного и закончилось 27 августа. Оно было прохладным и засушливым, отметила на пресс-конференции главный синоптик области Галина Шепоренко.

По ее словам, средняя температура составила всего +16...+18 °C. Жарких дней, когда столбики термометров поднимались выше +30°, было всего 4-6 за все лето, а классическая для уральского лета температура около +25 °C радовала свердловчан лишь 2-3 недели.

Самым прохладным месяцем стал июль со средней температурой 17,7 °C, что на 2,2 °C ниже нормы. А раннее тепло, долгое лето и теплый август привели к тому, что заморозков в эти три месяца в области не было, что случается крайне редко.

Осадков в регионе в течение лета было недостаточно, особенно на севере и востоке, где было 63-75% от нормы. Исключением стали Алапаевск и Каменск-Уральский, где дождей было чуть больше, чем обычно – 125% от нормы.

Как отметила Галина Шепоренко, нехватка осадков не сказалась плохо на урожае: «Агрометеорологи отмечают, что невысокие температуры и периодические дожди позволили хорошо расти сельхозкультурам».

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube