Главный синоптик назвала даты бабьего лета на Среднем Урале

На Среднем Урале уже на этой неделе начнется бабье лето. Оно продлится с 13 по 20 сентября, заявила на пресс-конференции главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

«В ближайшие сутки дожди будут связаны с атмосферным фронтом. На севере области в ночные часы ожидаются первые осенние заморозки. Для заморозков сейчас самая пора. Они будут непродолжительными. После 13 числа воздух начнет прогреваться», – отметила спикер.

По ее словам, на протяжении недели температуры будут на 2-3 градуса выше нормы: ночью +7…+10 °C, днем +17…+20°.

Как ранее писал «Новый День», метеорологическое лето в Свердловской области продлилось на две недели дольше обычного и закончилось 27 августа. Правда, было оно прохладным и засушливым. Жара выше +30 °C длилась всего 4-6 дней, а классическая для уральского лета температура около +25 °C простояла лишь 2-3 недели.

Екатеринбург

