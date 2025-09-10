Русские рассказали о себе: добрые, милосердные, но «могут и зашибить»

В России провели соцопрос, в котором респондентов попросили описать черты характера, присущие русским людям в большей степени, чем представителям других национальностей. Среди положительных качеств чаще всего называли доброту и милосердие (25%), открытость и доброжелательность (11%), терпение и всепрощение (8%), силу духа и любовь к Родине (по 5%). Замыкают первую десятку честность, мужество, взаимовыручка, гостеприимство (у всех вариантов по 4%) и доверчивость, сплоченность, решительность (по 3%).

«За правое дело постоят», «лояльные к другим», «мы более духовные», «ответственность за страну, за родных, за общество», «характер какой-то самоотверженный», «читающие люди», «свободолюбие, невозможно подчинить русских, смекалка», – такие характеристики называли опрошенные, сообщает ФОМ.

На вопрос о негативных качествах чаще всего называли склонность к алкоголю и табакокурению (11%), на второй по популярности строчке ответ «нет отрицательных качеств» (10%), а на третьем – лень (5%). Интересно, что доверчивость, которую называли некоторые респонденты как качество положительное, набрало 4% голосов опрошенных в «отрицательной» части и заняло четвертую позицию в топе. Наконец, на пятом месте агрессивность, также с 4%, причем авторы опроса уточняют, что сюда вошли и ответы в духе «зашибем всех, если надо».

Также 3% назвали отрицательными качествами русских чрезмерную доброту, долготерпение и всепрощение (этот ответ был и в числе положительных черт, но у 2% опрошенных). Также по 3% набрали варианты «безответственность» и «грубость».

Затруднились с ответом на вопрос о положительных качествах – 27%, об отрицательных – 41%.

Екатеринбург, Елена Сычева

