Среда, 10 сентября 2025, 12:16 мск

Екатеринбург

На Урале повысят зарплату чиновникам

С 1 октября 2025 года в Свердловской области проиндексируют оклады государственных служащих. Такой указ подписал врио губернатора Денис Паслер.

Как говорится в документе, оклады повысятся в 1,045 раза.

Напомним, с 1 сентября в Свердловской области повысили зарплату педагогам, медикам, соцработникам и работникам культуры. Всего по итогам года зарплата бюджетников вырастет на 16,8%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

