С 1 сентября вырастет зарплата у 137 тысяч уральцев

С 1 сентября в Свердловской области повысят зарплату педагогам, медикам, соцработникам и работникам культуры.

Об этом сообщил в соцсетях врио губернатора Денис Паслер. Он уточнил, что с учетом этого по итогам года зарплата бюджетников вырастет на 16,8%. До конца года из регионального бюджета на эти цели будет выделено дополнительно более 5 миллиардов рублей.

«Повышение коснется почти 137 тысяч работников из категорий, которые перечислены в майских указах президента РФ: учителя, воспитатели, врачи, работники культуры, соцработники. Это самые ответственные и востребованные сегодня профессии. От ежедневного труда этих специалистов напрямую зависит будущее страны», – заявил Паслер.

Екатеринбург

