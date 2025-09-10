В Свердловскую область пытались ввезти зараженные хризантемы

В Свердловскую область из Литвы привезли 99 972 цветов. Из этого количества 160 хризантем, выращенных в Нидерландах, оказались зараженными – в них был найден карантинный вредитель, западный цветочный трипс.

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, партию перепроверили в лаборатории екатеринбургского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, и экспертиза подтвердила наличие опасного насекомого.

Все зараженные цветы уничтожили.

Екатеринбург, Дарья Деменева

