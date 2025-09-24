В Екатеринбург привезли 170 зараженных роз и альстромерий

В Екатеринбург из Литвы привезли 125 тысяч 624 срезов цветов. Из этого количества 100 роз и 70 альстромерий оказались зараженными – в них был найден карантинный вредитель, живые взрослые особи западного цветочного трипса.

Как рассказали в пресс-службе Россельхознадзора, партию перепроверили в лаборатории екатеринбургского филиала Федерального центра охраны здоровья животных, и экспертиза подтвердила наличие опасного насекомого. Все зараженные цветы уничтожили.

Напомним, это уже не первый раз, когда из Литвы привозят цветы с трипсом. Как уже писал «Новый День», две недели назад на Урал пытались ввезти 160 хризантем с вредителем.

Екатеринбург, Дарья Деменева

