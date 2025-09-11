Россияне не одобрили идею введения штрафов за флирт на работе

Жители России не поддерживают предложение о введении наказания для сотрудников, допускающих флирт с коллегами, – к таким выводам пришел исследовательский центр портала Superjob.ru, проведя соответствующий опрос.

С инициативой наказывать за флирт выступил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, служебные романы не только становятся причиной распада семей, но и портят климат в трудовом коллективе.

Изучая реакцию россиян на предложение Иванова, исследователи опросили 1600 экономически активных граждан старше 18 лет. Лишь каждый пятый респондент выразил согласие с идеей депутата, противников – вдвое больше (41%), еще 39% не смогли дать однозначного ответа. «Флирт – не измена, нет строгих критериев определения, что является флиртом, а что нет», – так объясняли люди свою позицию.

С увеличением возраста респондентов росло и число противников предложения: среди молодежи до 35 лет против выступили 33%, тогда как среди россиян старше 45 лет – почти половина (49%). Доля сторонников идеи в каждой возрастной группе не превысила 25%.

Показательным стало соотношение ответов мужчин и женщин. Каждый второй мужчина не согласился с идеей вводить наказание за флирт на рабочем месте, среди женщин – каждая третья. Причем сотрудники, состоящие в отношениях, выражают несогласие чаще, чем женатые (58% и 51% среди мужчин, 38% и 33% среди женщин соответственно). Впрочем, наиболее активно против идеи депутата выступают одинокие – и мужчины (59%), и женщины (55%).

Ранее исследователи портала Superjob.ru пришли к выводу, что работа занимает первое место по вероятности встретить свою любовь: именно так 14% опрошенных нашли партнера.

Екатеринбург, Полина Нигматуллина

