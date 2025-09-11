Отопительный сезон в Екатеринбурге стартует с 15 сентября

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона с 15 сентября.
«Традиционно приступаем к запуску теплосистемы заблаговременно. В первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, а затем – в многоквартирные дома», – сообщил мэр в своем телеграм-канале.
По прогнозу синоптиков, на следующей неделе ожидается потепление до +19 °C днем. Однако после 20-х чисел температура воздуха опустится ниже +10°.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
