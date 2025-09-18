В 20 муниципалитетах области полностью включено теплоснабжение

С начала отопительного сезона подачу тепла в Свердловской области начали 850 котельных – в 20 муниципальных образованиях уже полностью включено теплоснабжение. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Свердловской области.

Полностью тепло подключили в муниципальных образованиях с централизованным теплоснабжением. Среди них Пышминский, Красноуфимский, Верхотурский, Артинский, Полевской, Михайловский, Новолялинский муниципальные округа, Верхний Тагил, Пелым, Краснополянское, Восточное, Зареченское, Ницинское, Слободо-Туринское, Сладковское, Усть-Ницинское, Таборинское сельские поселения, Слободо-Туринский район, городские поселения Атиг и Верхние Серги.

«В Гаринском муниципальном образовании, где жилищный фонд не подключен к системе централизованного теплоснабжения, полностью включены объекты соцсферы», – сообщили в областном правительстве.

В 25 муниципалитетах в полном объеме подключен жилищный фонд, всего по области отапливается выше 18% жилья (18 миллионов кв. м). Подача тепла идет и в объекты социальной сферы – отапливаются около 3 тысяч школ, детсадов, больниц и других учреждений. Полностью запитать теплом всю область планируется до начала октября.

Отопительный сезон в Екатеринбурге стартовал 15 сентября, двухэтапное подключение займет две недели.

Екатеринбург, Полина Нигматуллина

