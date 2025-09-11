Миллионы рублей, дома и иномарки: что известно об имуществе и доходах кандидатов в губернаторы (ФОТО)

Данные о доходах и имуществе кандидатов в губернаторы Свердловской области указаны на информационных плакатах, которые установлены на избирательных участках.

Самый большой доход за 2024 год оказался у единоросса Дениса Паслера. На посту губернатора Оренбургской области он заработал 11,5 млн рублей. В списке имущества – земельные участки на Урале и в Подмосковье, жилой дом и некое здание, два прицепа – «Скиф» и «РЕСПО М33L». Несовершеннолетний сын Денис в прошлом году получил 1,1 млн рублей за продажу имущества, на его банковских счетах – еще 11,7 млн. Дочь Елизавета владеет долей земельного участка и дома отца в Подмосковье. Сведений о супруге в информационном плакате нет.

На втором месте по уровню доходов стал эсер Андрей Кузнецов с 7,1 млн рублей годового дохода. В собственности у Кузнецова – 4 автомобиля: «Smart Fortwo Coupe», «Land Rover Discovery 4», «Audi Q7», «GWM Tank 500», прицеп «МЗСА 817711» и мотовездеход. Также он владеет тремя земельными участками и нежилым помещением. Доход его супруги – 604 тысячи рублей от коммерческой деятельности. Ирина Кузнецова владеет тремя земельными участками, жилым домом и квартирой на Урале.

Коммунист Александр Ивачев задекларировал доход 6,6 млн рублей. У него есть квартира – общая с женой. У Виктории Ивачевой, депутата Екатеринбургской думы, есть также квартиры в Туле и Краснодарском крае и автомобиль «Тойота РАВ 4».

Кандидат от ЛДПР, депутат заксо Александр Каптюг в прошлом году получил доход 4,3 млн рублей – депутатская зарплата и продажа имущества. У него в собственности находятся четыре земельных участка в Свердловской и Челябинской областях, жилой дом, квартира в 75 кв. метров (совместная собственность с супругой), два машино-места (совместная собственность) в Свердловской области, а также зерноток и три производственных здания на Южном Урале. Ездит депутат на мотоцикле «Харли Дэвидсон», также владеет снегоходом. У его супруги – БМВ-Х2 и 6,1 млн рублей на банковских счетах, также ей принадлежит половина уставного капитала ООО «Туристическое агентство «Панама».

Представитель «Новых людей» Рант Краев (Агаджанян) в прошлом году как депутат заксо заработал 4,1 млн рублей. Ни автомобилей, ни недвижимости у кандидата нет, сведений о супруге также нет.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

