Арестантам СИЗО-1 разрешили голосовать за губернаторов других регионов

В Свердловской области впервые будут открыты избирательные участки для жителей других регионов. Как сообщила региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова, речь идет об арестантах, которые находятся в СИЗО-1 в Екатеринбурге.

«Я знаю, что восемь человек будут голосовать за губернатора Пермского края. И еще больше людей будут голосовать на выборах главы Республики Татарстан. Всем, кто еще не осужден, Центральная избирательная комиссия предоставила право голосовать за кандидатов в губернаторы своих территорий, даже если арестант находится в другом регионе. Это будет интересно, я обязательно буду наблюдать за этим голосованием», – сообщила журналистам Татьяна Мерзлякова.

В единый день голосования в России состоятся выборные кампании 20 глав регионов. В большинстве территорий было принято решение о трехдневном голосовании – 12, 13 и 14 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

