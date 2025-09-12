На Среднем Урале начались досрочные выборы губернатора (ФОТО)

В Свердловской области началось голосование на досрочных выборах губернатора.

Как сообщили в избиркоме, в регионе открылись 2467 избирательных участков, в том числе 36 – временных.

Свердловчане также могут проголосовать онлайн, если заранее подали для этого заявление на портале vybory.gov.ru.

Участковые комиссии будут работать три дня по 14 сентября 2025 года с 8:00 до 20:00. Для проведения голосования напечатано порядка трёх миллионов бюллетеней.

В бюллетене – пять кандидатов: коммунист Александр Ивачев, либерал-демократ Александр Каптюг, представитель «Новых людей» Рант Краев (Агаджанян), эсер Андрей Кузнецов и единоросс Денис Паслер.

Кроме того, на участках можно проголосовать на конкурсе «Достояние Среднего Урала» и выбрать 5 из 15 лучших уральских достопримечательностей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

