На рынке труда сложился переизбыток молодых айтишников, а опытных не хватает

В России профессия программиста уже давно перестала быть дефицитной, но наметилась другая проблема. Кадровики отмечают переизбыток молодых специалистов, которым зачастую не хватает компетенций, а опытные айтишники – по-прежнему в дефиците.

Как выяснили эксперты hh.ru, с января по август российские работодатели открыли более 88 тысяч вакансий для программистов и разработчиков. Почти половина вакансий приходится на Москву (47%), далее в десятке регионов с высоким спросом на программистов расположились Санкт-Петербург (13%), Свердловская область, Республика Татарстан, Новосибирская область (по 3%).

В среднем на одну вакансию приходится 14 активных резюме кандидатов, что почти в два раза превосходит верхний уровень комфортной конкуренции за работу (7,9 резюме на вакансию). При этом ИТ-эксперты отмечают, что конкуренция за работу в сфере информационных технологий различается в зависимости от уровня компетенций и опыта кандидатов. Так, ИТ-соискателей уровня senior по-прежнему не хватает (3,0 резюме на вакансию), при этом среди специалистов уровня middle конкуренция резко возрастает (14,7 резюме на вакансию), а среди начинающих она максимальная – 18,6 резюме на вакансию.

Если анализировать ситуацию по регионам страны, то максимальный профицит программистов сложился в этом году в ХМАО – Югре (40 резюме на вакансию), Ставропольском крае (38,1), Оренбургской (28,9) и Ульяновской областях (28,1).

Однако в регионах с высоким спросом на разработчиков ситуация спокойнее: в Москве – 10,3 резюме на вакансию, в Санкт-Петербурге – 13,3, в Свердловской области – 11,5, Новосибирской области – 12,4.

Одна из главных сложностей работодателей, которые ищут программистов, – значительный дисбаланс между ожиданиями работодателей и навыками соискателей. В частности, в тройке самых нужных компетенций для программистов в этом году оказалось 1С программирование (по частоте упоминаний в вакансиях), при этом данный навык отсутствует в топе упоминаний в резюме. То же касается таких компетенций, как PHP, TypeScript, «1С: Предприятие 8», React – их нет среди наиболее популярных в резюме.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube