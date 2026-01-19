Спрос на кадры в России снизился до минимума за шесть лет

К концу ноября 2025 года работодатели заявили в службы занятости 1,6 млн вакансий. Это минимальный уровень с 2019 года, когда уровень безработицы был почти вдвое выше. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Росстата. По сравнению с 2024 годом число вакансий сократилось на 13% с 1,8 млн. В 2024 году почти полгода количество объявлений о вакансиях превышало 2 млн, тогда как в 2025-м это число не поднялось выше 1,8 млн, подсчитало издание.

Опрошенные газетой эксперты связывают такую динамику с охлаждением рынка труда, исчерпанием ресурсов на найм у компаний, смещением фокуса бизнеса на удержание текущего персонала и привлечением временных работников вместо расширения штата.

Как отмечают в рекрутинговом сервисе SuperJob, 2025 год стал периодом восстановления баланса между спросом и предложением на рынке труда: число вакансий сократилось на 12%, а количество резюме выросло на 19%. В декабре hh-индекс, отражающий соотношение активных резюме и вакансий, вырос почти до девяти против пяти годом ранее, что говорит об усилении конкуренции за рабочие места. Число открытых вакансий оказалось на 27% ниже уровня конца 2024 года, когда количество резюме, напротив, стало больше на 37%.

Безработица в ноябре вернулась к историческому минимуму – 2,1%, а кадровый дефицит по-прежнему остается одним из ключевых ограничений расширения выпуска. Одновременно замедлился рост зарплат по сравнению с 2024 годом.

Нынешняя ситуация на рынке труда во многом противоположна тому, что наблюдалось один-три года назад, указал экономист Андрей Бархота. По его словам, период повышенного спроса на специалистов сменился кадровой оптимизацией, при этом процесс начался не с малого и среднего бизнеса, а с крупных компаний, включая предприятия с госучастием.

В условиях неопределенности работодатели все чаще предпочитают не расширять штат и не заявлять новые вакансии в службы занятости, а закрывать кадровые потребности за счет повышения эффективности труда и перераспределения функций между сотрудниками, отметила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

По информации hh.ru, наиболее заметное сокращение числа вакансий зафиксировано в сферах управления персоналом и обучения, IT, сегменте инвестиций и консалтинга. В SuperJob отмечают, что на IT-рынке количество вакансий сократилось на 13%, тогда как конкуренция среди начинающих специалистов выросла на 11%.

Снижение спроса также наблюдается в ритейле, логистике и в сегменте услуг ремонта.

Кроме того, сокращается потребность в HR-менеджерах, сотрудниках автосалонов, складском персонале, младших работниках розницы и офисных служащих, сообщила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. По ее словам, рынок труда все сильнее находится под влиянием автоматизации и роботизации, что ведет к снижению спроса на полную занятость по ряду массовых профессий. При этом устойчиво высоким остается спрос на специальности, прежде всего связанные с ИИ, а также на рабочие профессии.

Эксперты также ожидают постепенного снижения спроса на бухгалтеров начального уровня, кассиров, операторов колл-центров и офисный персонал из-за автоматизации и развития ИИ.

Сокращение числа вакансий постепенно меняет баланс сил на рынке труда – от «рынка продавца» рабочей силы к рынку покупателя, что напрямую влияет на замедление роста зарплат, указала Наталья Мильчакова. По ее оценке, в 2026 году номинальные оклады в России в среднем вырастут на 6-7% против 14% в 2025-м.

Согласно прогнозу Минтруда, до 2032 года экономике потребуется привлечь 12,2 млн работников, из которых 11,7 млн придется на замещение выходящих на пенсию, еще около 500 тысяч – на новые рабочие места, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

