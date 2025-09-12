Более 300 музыкантов перепели «Уральскую рябинушку»

Более 300 музыкантов Свердловской области приняли участие в создании клипа на знаменитую песню композитора Евгения Родыгина «Уральская рябинушка». Как сообщили в ДИПе, менее чем за месяц был записан ролик, объединивший коллективы из разных городов. В проекте поучаствовали Уральский русский народный хор, Свердловский театр музкомедии, Уральский молодежный симфонический оркестр, «Тагильские гармоники», ансамбль песни и пляски ЦВО и другие. Съемки проходили в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Асбесте.

Как уже писал «Новый День», когда в 1953 году Уральский народный хор исполнил «Рябинушку», песня имела огромный успех. Ее записали на радио и выпустили пластинки миллионными тиражами. «Рябинушку» знал весь СССР. В 1966 году песню Евгения Родыгина записали на свою первую пластинку Марина Влади и три ее сестры – Одиль Версуа, Ольга Варен и Элен Валье. Ее спели по-русски, сократив число куплетов до трех. Пластинка имела большой успех. Так песня стала мировым хитом.

Екатеринбург

