300 фактов о Екатеринбурге: здесь была написана песня, ставшая мировым хитом благодаря Марине Влади

Факт № 160. В Екатеринбурге была написана песня, ставшая мировым хитом. Речь идет о композиции «Уральская рябинушка», сочиненная музыкальным руководителем Уральского народного хора Евгением Родыгиным на стихи редактора областной молодежной газеты.

Как гласит история, в начале 1953 года Уральский народный хор готовился отпраздновать десятилетие со дня образования коллектива. Отметить эту дату планировалось большим отчетным концертом в Москве, который предусматривал представление новой песни, посвященной КПСС. Такая песня была написана и записана, но в процессе подготовки Родыгину попалось на глаза стихотворение молодой поэтессы Елены Хоринской со строчками: «Рябина-рябинушка на горе крутой». Родыгину строчки понравились, он увидел в них новую песню, попросил у Хоринской полный текст стихотворения. Но она отказалась давать текст, сославшись что на эти стихи уже есть музыка, а песня уже опубликована в «Уральском рабочем». Получив отказ, Родыгин просто нашел номер «Уральского рабочего» и списал оттуда текст.

Когда он принес новую песню хору, цензуру она не прошла как антинародная. Но хору она понравилась, и ее стали разучивать тайно.

Осенью 1953 года коллектив собрался в Румынию на гастроли, и при подготовке программы цензорами было высказано пожелание ввести в репертуар какую-нибудь лирическую песню. Тут и была представлена «Уральская рябинушка». Правда, Родыгин быстро понял, что в памяти людей песня не задержится – текст был слишком идеологизирован, и в целом напоминал просто рифмованные строчки. Чтоб песня ушла в народ, надо было сочинить новые слова. Это сделал 34-летний журналист Михаил Пилипенко. В нем он отразил свою жизнь: будучи женатым, он влюбился в другую и никак не мог выбрать, с кем быть.

Когда Уральский народный хор исполнил «Рябинушку», песня имела огромный успех. Ее записали на радио и выпустили пластинки миллионными тиражами. «Рябинушку» знал весь СССР.

В 1966 году песню Евгения Родыгина записали на свою первую пластинку Марина Влади и три ее сестры – Одиль Версуа, Ольга Варен и Элен Валье. Ее спели по-русски, сократив число куплетов до трех. Пластинка имела большой успех. Так песня стала мировым хитом.