Скоростной электропоезд «Финист» свяжет Нижний Тагил, Верхнюю Салду и Алапаевск

С 26 сентября из Нижнего Тагила до Артемовского будет курсировать пригородный скоростной электропоезд «Финист». В пути он будет останавливаться также в Верхней Салде, Нижней Салде и Алапаевске.

Спрос на направление вырос, потому что в этих городах открылось несколько крупных заводов. «В Верхней Салде в особой экономической зоне «Титановая долина» строится завод по производству автомобильных тормозных дисков и суппортов Rossko, в Нижней Салде 22 августа дан старт строительству новой золотоизвлекательной фабрики «Салдинская золоторудная компания», в Алапаевске запускается новая очередь особой экономической зоны», – отметили в пресс-службе департамента информполитики.

Время в пути до Верхней Салды составит 50 минут, до Алапаевска – 2,5 часа. Билеты на новое направление можно будет купить с 17 октября в кассах, терминалах самообслуживания, мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или на сайте перевозчика. Действуют все виды льгот. Например, школьникам и студентам скидка 50%.

Екатеринбург, Дарья Деменева

