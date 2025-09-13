российское информационное агентство 18+

Пожилой мужчина попал под колеса трамвая. Ему отрезало часть ноги

фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Халтурина 65-летний пассажир трамвая выпал из вагона и попал под колеса. Пострадавшего с травматической ампутацией правой ноги экстренно доставили в больницу.

Несчастный случай произошел в 13:50 на остановке «Птичий рынок». По данным городской Госавтоинспекции водитель трамвая №19 не убедилась, что все пассажиры вышли из салона, и начала движение. При этом когда трамвай отъезжал от остановки, дверь вагона была закрыта не полностью. Мужчина выпал из первого вагона и попал под колеса второго, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к администрации города.

Трамваем управляла 46-летняя женщина, ее стаж вождения составляет 12 лет. Она дала пояснения сотрудникам ГАИ. В инциденте разбирается руководство «Гортранса».

фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

