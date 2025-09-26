В Екатеринбурге решается судьба пенсионера, которому отрезало ногу трамваем

Пенсионер, которому отрезало ногу на трамвайных путях, находится в тяжелом состоянии, а вопрос о помощи со стороны Гортранса остается открытым. Об этом сообщили «Новому Дню» родственники пострадавшего.

85-летний Геннадий Лобов попал под трамвай 13 сентября на улице Халтурина. Конечность пришлось ампутировать выше колена. По словам дочери мужчины, трамвай тронулся с места с открытыми дверями в момент, когда пенсионер начал выходить.

Пострадавший вспоминает: «Когда пропустил всех и одной ногой стоял на земле, трамвай резко поехал. Меня зацепило или за рюкзак, или за бок. Стало затягивать. Не смог оттолкнуться, а после – вылезти из-за двойных колес. Кроме того, штанина уже зацепилась. Пару раз покричал и потерял сознание».

Представитель Гортранса посетила Геннадия Кузьмича, когда тот был в реанимации, однако конкретных предложений в помощи реорганизации быта или полноценной реабилитации не последовало. Было упомянуто лишь о возможности оформления страховки с возмещением до 1 млн рублей.

Как выяснилось, Геннадий Лобов был единственным кормильцем в семье и ухаживал за 90-летней неходячей родственницей, которая не в состоянии позаботиться о себе сама.

Адвокатская группа Lawguard во главе с Сергеем Колосовским взялась за защиту прав пенсионера на безвозмездной основе. Как объяснила «Новому Дню» адвокат Софья Копылова, изначально дело было возбуждено по статье 238 УК РФ «О выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (поскольку водитель трамвая начала движение с незакрытыми дверями), но позже решение было пересмотрено, и сейчас расследованием занимается спецотдел ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. За основу взята статья 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Существует определенная система защиты прав пассажиров общественного транспорта, основанная на федеральном законе № 67 и нормах Гражданского кодекса», – поясняет Копылова. – Каждый пассажир автоматически защищен полисом ОСГОП, который обязан оформить перевозчик. Так, Геннадию Лобову положена выплата страховой компании».

Сейчас семья столкнулась с необходимостью оплаты лечения, реабилитации и поиска сиделки. Дополнительную сложность в том, что мужчина живет на четвертом этаже в доме без лифта.

Помощь пенсионеру могут оказать очевидцы происшествия. Группа Lawguard ищет тех, кто оказался свидетелями трагедии и может что-либо рассказать. Если вы обладаете такой информацией, обращайтесь по номеру телефона Софьи Копыловой: +7 996 177-51-81.

Екатеринбург, Таисия Косачева

