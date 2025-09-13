Свердловчане получили фейковые СМС о «беспилотной опасности»

Абоненты «Билайн» в Свердловской области сегодня получили СМС об объявлении режима «Беспилотная опасность» в регионе. Сообщения пришли от «RSCHS», с этого номера обычно приходят штормовые предупреждения от МЧС. Однако эти СМС – фейк.

«Информация об объявлении режима «Беспилотная опасность» в Свердловской области является недостоверной», – пишет телеграм-канал «Антитеррор Урал», близкий к ФСБ. Официальный телеграм-канал МЧС сделал репост этого сообщения.

Напомним, на этой неделе свердловчанам уже приходили странные СМС от имени одной из партий. Тогда рассылка коснулась только абонентов местного мобильного оператора «Мотив».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

