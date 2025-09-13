За два дня на губернаторских выборах проголосовали 31% избирателей

В Свердловской области завершился второй день голосования на досрочных выборах губернатора региона. По данным избиркома, явка в целом по избирательному округу составила 31,04%, в Екатеринбурге – 25,06%. Центр общественного наблюдения к 20:00 обработал 923 обращения. Большая часть из них касается поиска адреса УИК и участия в электронном голосовании. Также 58 обращений было по вопросам агитации. Сигналов о серьезных нарушениях на выборах не поступало, сообщила сопредседатель ЦОН, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Завтра, 14 сентября, состоится заключительный день голосования. Однако уже сейчас явка избирателей выше, чем была на предыдущих выборах свердловского губернатора в 2022 году. Тогда в регионе был зафиксирован антирекорд – 28,4%, но голосование проходило одним днем и еще не было ДЭГ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

