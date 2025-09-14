В Свердловской области завершились трехдневные выборы

В Свердловской области завершились досрочные выборы губернатора региона. Избирательные участки закрылись, члены УИК приступают к подсчету голосов. Первые предварительные данные о результатах голосования появятся ближе к полуночи. Окончательные итоги выборов будут подведены завтра.

Напомним, что на 18:00 явка избирателей составила 38,42%. Это значительно выше, чем было на предыдущих губернаторских выборах в 2022 году. Однако прошлая кампания проходила одним днем, тогда как на выборах-2025 избиратели голосовали в течение трех дней: с утра пятницы до вечера воскресенье.

Также в Свердловской области завершились выборы в четырех муниципалитетах. Жители Махневского МО избирали состав местной думы, а в Нижнетуринском и Пышминском округах, Дружининском городском поселении прошли довыборы депутатов в муниципальные думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

