Денис Паслер набирает более 60% голосов на досрочных выборах губернатора

Стали известны первые предварительные итоги голосования на досрочных выборах губернатора Свердловской области. По данным ЦИК РФ, после обработки 8,8% бюллетеней голоса распределились следующим образом:

Денис Паслер («Единая Россия») – 62,5%;

Александр Ивачев (КПРФ) – 15,3%;

Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») – 12,2%;

Александр Каптюг (ЛДПР) – 5,4%;

Рант Краев («Новый люди») – 2,4%.

Также свердловский избирком подписал протокол с данными об итогах ДЭГ. Результаты электронного голосования:

Денис Паслер («Единая Россия») – 159204 голосов (66,89%);

Александр Ивачёв (КПРФ) – 26244 голоса (11,03%);

Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») – (24689 голосов (10,37%);

Александр Каптюг (ЛДПР) – 18340 голосов (7,71%);

Рант Краев («Новые люди») – 9008 голосов (3,78%).

Явка по ДЭГ была неполной, проголосовали 91% от тех, кто подали заявление на электронное голосование.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

