Бизнес-леди заплатит 5,7 млн рублей за прием на работу мигрантов из Шри-Ланки

ИП Евгения Рыбаченок осуждена за привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, не имеющих разрешения на работу. Ей придется заплатить штраф 5,7 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в июле прошлого года полицейские в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства на Режевском хлебокомбинате обнаружили граждан Шри-Ланки и Узбекистана, работавших грузчиками, фасовщиками, сборщиками продукции. Было выявлено 23 работника, не имевших патента или разрешения на работу.

В ходе разбирательства выяснилось, что предприятие привлекало работников в том числе по договору с ИП Рыбаченок Е.Е.

За каждое из 23 правонарушений ИП Рыбаченок Е.Е. был назначен штраф в размере 250 тысяч рублей.

Судебные акты были обжалованы в Свердловском областном суде, но безуспешно. Общая сумма штрафов составила 5 млн 750 тысяч рублей.

Реж, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube