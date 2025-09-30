Бизнес-леди отказали в рассрочке выплаты штрафов за трудоустройство нелегалов

Индивидуальный предприниматель Евгения Рыбаченок направила в суд 23 заявления с просьбой предоставить ей рассрочку для уплаты штрафов за незаконное устройство на работу иностранных граждан. Она должна заплатить 5,75 млн рублей за трудоустройство 23 приезжих из Узбекистана и Шри-Ланки.

Как сообщили в Чкаловском суде Екатеринбурга, уже рассмотрены 17 из 23 заявлений. «Заявителем Рыбаченок Е.Е. не представлено доказательств ее тяжелого материального положения. А также судом не установлены исключительные обстоятельства, которые не позволяют заявителю уплатить штраф в полном объеме», – заявили в пресс-службе суда.

Как уже писал «Новый День», в июле прошлого года полицейские в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства на Режевском хлебокомбинате обнаружили граждан Шри-Ланки и Узбекистана, работавших грузчиками, фасовщиками, сборщиками продукции. Всего было выявлено 23 работника, не имевших патента или разрешения на работу. В ходе разбирательства выяснилось, что предприятие привлекало работников в том числе по договору с ИП Рыбаченок Е.Е.

За каждого из 23 мигрантов предпринимательнице был назначен штраф в размере 250 тысяч рублей. Общая сумма штрафов составила 5 млн 750 тысяч рублей.

Екатеринбург

