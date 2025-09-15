Свердловская область заняла первое место в РФ по количеству проголосовавших с помощью ДЭГ

На выборах губернатора Свердловской области на платформе ДЭГ проголосовали 238 тысяч избирателей, явка составила 91%. Это самый высокий показатель среди всех регионов, где проходили выборы.

По данным Минцифры РФ, всего в дистанционном электронном голосовании приняли участие более 1,5 миллиона человек, а общая явка на портале ДЭГ составила 90,54%. Две трети, или 66%, проголосовавших онлайн – женщины, 34% – мужчины. Среди тех, кто голосовал электронным способом, больше всего граждан в возрасте 35-50 лет (44%). Доля онлайн-избирателей в возрасте 18-35 лет составила 29%, старше 50 лет – 27%.

Дистанционное электронное голосование на выборах разных уровней применялось в 24 регионах России и длилось в течение трех дней – с 12 по 14 сентября.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

