В Свердловскую область на неделю пришел смог

Свердловскую область накрыл смог, который рассеется только на следующей неделе.

По сообщению Уральского гидрометцентра, в связи с длительным присутствием антициклона, создающего сухую безветренную погоду, объявляется предупреждение первой степени опасности с 20:00 часов 15 сентября до 20:00 часов 22 сентября. Сложились неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

