Вторник, 16 сентября 2025, 08:06 мск

Новости Екатеринбург

Два самолета не смогли сесть в Кольцово из-за тумана

Два направлявшихся в Екатеринбург самолета – из Москвы и Худжанда – по решению экипажей ушли на запасной аэродром. «Причина – густой утренний туман, опустившийся на город. Наш аэропорт при этом работает штатно», – сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Ранее в метеобюро уточняли, что в регионе сложились метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Екатеринбург, Елена Сычева

