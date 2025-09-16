российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 сентября 2025, 11:02 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Бывший депутат гордумы останется под стражей до 15 октября

Фото: прокуратура Свердловской области

Ревдинский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшему депутату гордумы Дегтярска Илье Хисамову по 15 октября 2025 года включительно. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, органы предварительного следствия обвиняют Хисамова в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ. По версии следствия, Хисамов передал должностному лицу МКУ УЖКХ МО Дегтярск взятку в размере 185 тысяч рублей.

Как уже писал «Новый День», Илья Хисамов был арестован 18 июля.

Дегтярск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Ссылки по теме

Экс-депутата Дегтярска отправили в СИЗО

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,