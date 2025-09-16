Бывший депутат гордумы останется под стражей до 15 октября

Ревдинский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшему депутату гордумы Дегтярска Илье Хисамову по 15 октября 2025 года включительно. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, органы предварительного следствия обвиняют Хисамова в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ. По версии следствия, Хисамов передал должностному лицу МКУ УЖКХ МО Дегтярск взятку в размере 185 тысяч рублей.

Как уже писал «Новый День», Илья Хисамов был арестован 18 июля.

Дегтярск, Елена Владимирова

