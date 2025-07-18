Экс-депутата Дегтярска отправили в СИЗО

Первоуральский городской суд избрал меру пресечения для экс-депутата Дегтярска Ильи Хисамова – он заключен под стражу до 16 сентября. Его обвиняют в даче крупной взятки должностному лицу (п.«б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в облсуде, добавили в пресс-службе облпрокуратуры.

Ранее «Новый День» писал, что Хисамова подозревают и в создании ОПГ, которая могла работать в том числе в интересах экс-мэра Вадима Пильникова. «Коммерсанты, отказавшиеся платить чиновникам, подвергались давлению, угрозам и насилию со стороны Ильи и его команды», – пишет 66.ру со ссылкой на источники в органах.

Пильников, напомним, был приговорен к 10 годам колонии строгого режима за коррупционные преступления. Так, суд установил, что в 2023 и 2024 годах экс-мэр получил от одного из своих замов почти 900 тысяч рублей в качестве взятки и машину Audi Q6 стоимостью 9,5 млн рублей. За это градоначальник должен был покровительствовать по службе своему подчиненному и не мешать. Например, закрыть глаза на то, что вице-мэр управлял коммерческими структурами, несмотря на то, что это запрещено законом.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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