Бывшего депутата оставили под арестом

Адвокат бывшего депутата городской думы Дегтярска Ильи Хисамова не смог добиться его освобождения из СИЗО.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, защита подала апелляцию на решение об аресте Хисамова до 16 сентября. Рассмотрев жалобу адвоката и заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд отменил постановление суда первой инстанции и принял новое, согласно которому Хисамов останется под стражей по 15 сентября.

Как уже писал «Новый День», Илья Хисамов был арестован 18 июля по обвинению в даче крупной взятки должностному лицу (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Также его подозревают в создании ОПГ, которая могла работать в том числе в интересах экс-мэра Вадима Пильникова.

Дегтярск, Елена Владимирова

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