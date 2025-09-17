Уральские птицы не спешат улетать на юг

В этом году осенняя миграция птиц на Среднем Урале продлится дольше, чем обычно. Перелет пернатых задержали теплая осень и обилие корма. Об этом в разговоре с «Новым Днем» рассказала орнитолог Нина Садыкова.

«Обычно пролет завершается, когда уже есть устойчивый снежный покров. Птицы будут лететь еще весь сентябрь и октябрь, а последние из них отправятся в путь уже в ноябре. В целом на Урале в этом году перелет, вероятно, закончится чуть позже, потому что пока в сентябре погода теплая и хорошая. Кроме того, обильный урожай семян и плодов позволяет птицам дольше задерживаться на местах, где они кормятся в конце лета и осенью», – отметила собеседница «Нового Дня».

По ее словам, первыми на юг в августе отправились стрижи, улетели и коршуны, а ласточки еще остаются, хотя и они скоро улетят. Журавли уже собираются в большие стаи: в течение сентября они тренируются и накапливают силы перед долгим перелетом на юг Евразии. «В это воскресенье был День журавля. Мы ездили учитывать журавлей в одном из таких скоплений и насчитали почти полторы тысячи особей в одном месте. Сейчас они кормятся на полях и, скорее всего, в течение двух-трех недель улетят. Происходит это разом: огромная стая в какой-то момент поднимается высоко и летит прямиком на юг, нигде надолго не задерживаясь», – поделилась Нина Садыкова. Дольше всех в Свердловской области остаются водоплавающие птицы – лебеди и утки. Многие из них улетят на юг лишь в ноябре, пока водоемы не начнут покрываться льдом.

Однако, по словам эксперта, из-за тепла и обилия еды в городах некоторые птицы меняют характер пребывания. Это коснулось уже, например, городской популяции уток-крякв. В ближайшие годы оседлый образ жизни могут начать вести не только они, но и некоторые другие виды уток, например, хохлатые чернети или красноголовые нырки. Также на зимовку в городе иногда вполне могут начать оставаться лебеди.

Екатеринбург, Дарья Деменева

