Уральские чайки скоро могут стать оседлыми, – орнитолог

В последние годы некоторые перелетные птицы могут перестать мигрировать на юг и начнут оставаться на зимовку на Среднем Урале. Об этом «Новому Дню» рассказала орнитолог Нина Садыкова.

«Очень вероятно, что в ближайшие годы часть чаек перестанут улетать на юг. Они перелетные, сейчас они еще здесь, но скоро улетят. Причина в том, что эти птицы могут кормиться на свалках. Из-за потепления климата и роста городов территория, где они могут оставаться и питаться всю зиму, расширяется. Скорее всего, в обозримом будущем мы будем видеть чаек в Екатеринбурге круглый год», – пояснила специалист.

Так уже произошло с некоторыми видами, которые ранее на Среднем Урале были перелетными, например, перестали улетать на юг дрозды-рябинники. По словам орнитолога, им теперь не нужно улетать далеко на юг, поскольку зимы стали более мягкими и короткими и подходящего корма может хватить, чтобы питаться им всю зиму. Собеседница агентства отметила, что этот вид уже нельзя назвать строго перелетным: «Дрозды-рябинники перестали быть перелетными и при хорошем урожае рябины и диких яблок они могут оставаться круглый год, в том числе и в лесах. В этом году кормовая база хорошая, так что далеко лететь не придется».

Как ранее писал «Новый День», в этом году осенняя миграция птиц на Среднем Урале продлится дольше, чем обычно. Перелет пернатых могут задержать теплая осень и обилие корма. И по этим же причинам некоторые водоплавающие птицы – например, кряквы, – также меняют свой характер пребывания и постепенно переходят к оседлому образу жизни.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube