российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 сентября 2025, 10:18 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Паслер наделил Шептия полномочиями сенатора

Виктор Шептий

Вступивший накануне в должность губернатор Денис Паслер наделил полномочиями члена Совета Федерации от исполнительной власти Свердловской области Виктора Шептия, который занимал эту должность и при Евгении Куйвашеве.

Напомним, в списке потенциальных сенаторов от Паслера были еще два претендента – председатель заксо Людмила Бабушкина и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Ссылки по теме

Паслер предложил в сенаторы Бабушкину, Орлова и Шептия

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Политика, Россия,