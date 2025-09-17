Паслер наделил Шептия полномочиями сенатора

Вступивший накануне в должность губернатор Денис Паслер наделил полномочиями члена Совета Федерации от исполнительной власти Свердловской области Виктора Шептия, который занимал эту должность и при Евгении Куйвашеве.

Напомним, в списке потенциальных сенаторов от Паслера были еще два претендента – председатель заксо Людмила Бабушкина и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

