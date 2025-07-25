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Паслер предложил в сенаторы Бабушкину, Орлова и Шептия

Фото: избирком Свердловской области

Кандидат в губернаторы от «Единой России» Денис Паслер сдал в избирком документы для регистрации, в том числе свои предложения по претендентам на пост члена Совета Федерации от исполнительной власти Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе избиркома, в его списке потенциальных сенаторов – председатель заксо Людмила Бабушкина, действующий сенатор Виктор Шептий и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. В случае победы на выборах Паслер должен будет выбрать одного из них.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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Метки / Выборы губернатора Свердловской области

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