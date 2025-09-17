Бытовые услуги за год подорожали на 10-15%

В Екатеринбурге меняется рынок бытовых услуг. Становится все меньше обувных мастерских, но растет количество пунктов по ремонту техники.

Всего в городе работает 5299 предприятий сферы обслуживания населения, сообщили «Новому Дню» в департаменте потребительского рынка администрации Екатеринбурга. Это количество остается стабильным после обрушения рынка бытовых услуг из-за пандемии коронавируса в начале 2020-х.

По данным мэрии, на сегодняшний день работают 275 мастерских по ремонту обуви (на конец 2024 года их было 286, а годом ранее – 291). Также в городе открыт 421 сервис по ремонту бытовой техники (в конце 2024 года было 409). Количество швейных ателье и химчисток почти не меняется (485 и 478 соответственно). В департаменте отметили, что изменение количества предприятий связано с естественной ротацией. Там, где невыгодно работать, они закрываются.

При этом предприятия постоянно повышают цены на свои услуги. В 2025 году стоимость ремонта одежды, обуви и техники выросла в среднем на 10-15%. Причина – постоянное удорожание аренды помещений и рост стоимости оборудования для мастеров.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

