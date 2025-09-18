российское информационное агентство 18+

Четверг, 18 сентября 2025

Екатеринбург

На Урале подорожали помидоры, молоко и творог

В Свердловской области продолжают снижаться цены на большинство овощей, а ряд других продуктов стал дороже.

Как сообщили в Свердловскстате, сразу на 4,8% подорожали помидоры – до 144 руб./кг. До 91 рубля за литр подорожало пастеризованное молоко, до 494 рублей – творог. Сахар-песок за неделю стал дороже на 0,84% и стоит сейчас в среднем 75 рублей за кило.

Цена на картофель упала до 36,5 рубля, на капусту – до 27, на свеклу – до 32, на морковь – до 41,5 рубля за кило.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2025, РИА «Новый День»

