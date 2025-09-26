российское информационное агентство 18+

Помидоры за неделю подорожали почти на 20 рублей

Сразу на 19 рублей за неделю повысилась в Свердловской области средняя цена помидоров. Как сообщает Свердловскстат, сейчас килограмм этого овоща стоит в среднем 163 рубля, тогда как еще неделю назад было 144.

Некоторые другие продукты тоже подросли в цене, но незначительно. На 1-2% дороже стали пшеничная мука, вермишель, бананы.

Все больше дешевеют овощи из так называемого борщевого набора. Картофель уже стоит 34 рубля, капуста – 26, свекла – 32, морковь – 40 рублей за кило. Также на несколько рублей дешевле стала гречка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

